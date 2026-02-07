Estoril kryssade hemma mot Tondela

2–2 mellan Estoril och Tondela

Ferro kvitterade i 29:e minuten

AVS nästa motståndare för Estoril

Det blev delad pott när Estoril tog emot Tondela i Primeira Liga herr. Slutresultatet skrevs till 2–2 (2–2).

Estoril–Tondela – mål för mål

Pedro Henryque öppnade målskyttet redan i tolfte minuten och gav Tondela ledningen. Tondela gjorde 0–2 i 16:e minuten på nytt genom Pedro Henryque. 1–2 kom i 26:e minuten genom Joao Carvalho. Estoril kvitterade till 2–2 efter en knapp halvtimme genom Ferro på passning från Pizzi. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 2–2.

Estoril har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 16–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tondela har två oavgjorda och tre förluster och 2–7 i målskillnad.

Nästa motstånd för Estoril är AVS. Lagen möts söndag 15 februari 19.00 på Estadio do CD Aves.

Estoril–Tondela 2–2 (2–2)

Primeira Liga herr, Antonio Coimbra da Mota

Mål: 0–1 (12) Pedro Henryque, 0–2 (16) Pedro Henryque, 1–2 (26) Joao Carvalho, 2–2 (29) Ferro (Pizzi).

Varningar, Estoril: Antef Tsoungui.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estoril: 3-1-1

Tondela: 0-2-3

Nästa match:

Estoril: AVS Futebol, borta, 15 februari 19.00