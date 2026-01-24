Estoril vann mot Guimaraes – trots underläge i halvtid

Estoril vann med 4–2 mot Guimaraes

Estorils fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alejandro Marques matchvinnare för Estoril

I halvtid var Guimaraes i ledningen med 2–1 på Antonio Coimbra da Mota. Men Estoril vände och vann. Till slut blev det 4–2 i matchen i Primeira Liga herr.

Segern var Estorils fjärde på de senaste fem matcherna.

Santa Clara nästa för Estoril

Guimaraes tog ledningen i 27:e minuten genom Samu. Estoril kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel genom Yanis Begraoui på pass av Rafik Guitane. Bara fem minuter senare var det Matija Mitrovic som såg till att Guimaraes tog ledningen.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Alejandro Marques och kvitterade för Estoril. Estoril gjorde också 3–2 i 65:e minuten när Alejandro Marques fick träff på nytt framspelad av Jordan Holsgrove. Yanis Begraoui, återigen, ökade Estorils ledning med knappa kvarten kvar. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här betyder att Estoril nu ligger på åttonde plats i tabellen och Guimaraes är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Guimaraes med 3–2.

I nästa omgång har Estoril Santa Clara borta på Estadio do Sao Miguel, lördag 31 januari 16.30. Guimaraes spelar hemma mot Moreirense fredag 30 januari 21.45.

Estoril–Guimaraes 4–2 (1–2)

Primeira Liga herr, Antonio Coimbra da Mota

Mål: 0–1 (27) Samu, 1–1 (29) Yanis Begraoui (Rafik Guitane), 1–2 (34) Matija Mitrovic, 2–2 (57) Alejandro Marques, 3–2 (65) Alejandro Marques (Jordan Holsgrove), 4–2 (78) Yanis Begraoui.

Varningar, Estoril: Rafik Guitane, Nodar Lominadze. Guimaraes: Joao Mendes, Goncalo Nogueira, Alioune Ndoye.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estoril: 4-0-1

Guimaraes: 1-1-3

Nästa match:

Estoril: Santa Clara, borta, 31 januari 16.30

Guimaraes: Moreirense, hemma, 30 januari 21.45