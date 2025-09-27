Estrela äntligen vinnare igen efter 3–0 på hemmaplan

Estrela vann med 3–0 mot AVS

Kikas med två mål för Estrela

Fjärde förlusten i rad för AVS

Estrela har haft en tung start i Primeira Liga herr den här säsongen, men efter sju spelade matcher kom första segern, på hemmaplan mot AVS. Estrela vann med 3–0 (3–0).

Kikas tvåmålsskytt för Estrela

Estrela tog ledningen i 21:a minuten, genom Kikas framspelad av Abraham Marcus.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 24:e minuten, när Ianis Stoica slog till.

Till slut kom också 3–0 genom Kikas på pass av Sidny Lopes Cabral i 45:e minuten. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Estrela med 3–0. I den 77:e minuten fick AVS Paulo Vitor utvisad.

Estrela har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan AVS har en oavgjord och fyra förluster och 3–12 i målskillnad.

Estrelas nya tabellposition är elfte plats medan AVS är på 18:e och sista plats. Så sent som den 18 september låg Estrela på 16:e plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 mars.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 4 oktober. Då möter Estrela Gil Vicente på Estádio Cidade de Barcelos 16.30. AVS tar sig an Alverca hemma 19.00.

Estrela–AVS 3–0 (3–0)

Primeira Liga herr

Mål: 1–0 (21) Kikas (Abraham Marcus), 2–0 (24) Ianis Stoica, 3–0 (45) Kikas (Sidny Lopes Cabral).

Varningar, Estrela: Luan Patrick, Oumar Ngom.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estrela: 1-3-1

AVS: 0-1-4

Nästa match:

Estrela: Gil Vicente FC, borta, 4 oktober

AVS: Alverca, hemma, 4 oktober