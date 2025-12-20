Estrela och Moreirense kryssade i mållös match

Oavgjort mellan Estrela och Moreirense

Estrela nu 14:e, Moreirense på åttonde plats

Famalicao nästa motstånd för Estrela

Publiken på Estadio Jose Gomes fick inte se några mål när Estrela tog emot Moreirense i Primeira Liga herr. Matchen slutade mållös, 0-0.

Estrela–Moreirense – mål för mål

Estrela har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Moreirense har tre oavgjorda och två förluster och 6–11 i målskillnad.

Resultatet innebär att Estrela ligger kvar på 14:e plats och Moreirense på åttonde plats i tabellen.

Den 3 maj tar lagen sig an varandra igen, då på Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas.

Nästa motstånd för Estrela är Famalicao. Lagen möts lördag 27 december 20.00 på Municipal 22 de Junho. Moreirense tar sig an AVS borta lördag 3 januari 22.30.

Estrela–Moreirense 0–0

Primeira Liga herr, Estadio Jose Gomes

Varningar, Estrela: Paulo Moreira, Sidny Lopes Cabral. Moreirense: Dinis Pinto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estrela: 1-2-2

Moreirense: 0-3-2

Nästa match:

Estrela: FC Famalicao, borta, 27 december 20.00

Moreirense: AVS Futebol, borta, 3 januari 22.30