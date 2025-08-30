Evanilson blev matchhjälte för Bournemouth borta mot Tottenham

Bournemouth höll tätt bakåt

West Ham blir nästa motstånd för Tottenham

Bournemouth vann med 1–0 mot Tottenham

Matchens enda mål stod Evanilson för i första halvleken när Bournemouth vann på bortaplan mot Tottenham med 1–0 (1–0) på lördagen i Premier League.

Evanilson gjorde avgörande målet

Det här var Bournemouths andra uddamålsseger.

Det blev delad pott, 2–2, senast lagen möttes på Tottenham Hotspur Stadium.

Nästa motstånd för Bournemouth är Brighton. Lagen möts lördag 13 september 16.00 på Vitality Stadium.

Tottenham–Bournemouth 0–1 (0–1)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 0–1 (5) Evanilson.

Varningar, Tottenham: Micky van de Ven, Djed Spence. Bournemouth: Antoine Semenyo, Tyler Adams, James Hill, Djordje Petrovic.

Nästa match:

Bournemouth: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 13 september