Evanilson blev matchhjälte för Bournemouth borta mot Tottenham
- Bournemouth höll tätt bakåt
- West Ham blir nästa motstånd för Tottenham
- Bournemouth vann med 1–0 mot Tottenham
Matchens enda mål stod Evanilson för i första halvleken när Bournemouth vann på bortaplan mot Tottenham med 1–0 (1–0) på lördagen i Premier League.
Evanilson gjorde avgörande målet
Det här var Bournemouths andra uddamålsseger.
Det blev delad pott, 2–2, senast lagen möttes på Tottenham Hotspur Stadium.
Nästa motstånd för Bournemouth är Brighton. Lagen möts lördag 13 september 16.00 på Vitality Stadium.
Tottenham–Bournemouth 0–1 (0–1)
Premier League, Tottenham Hotspur Stadium
Mål: 0–1 (5) Evanilson.
Varningar, Tottenham: Micky van de Ven, Djed Spence. Bournemouth: Antoine Semenyo, Tyler Adams, James Hill, Djordje Petrovic.
Nästa match:
Bournemouth: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 13 september
