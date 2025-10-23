Evann Guessand målskytt – men Aston Villa föll

Go Ahead vann med 2–1 mot Aston Villa

Mats Deijl matchvinnare för Go Ahead

Andra raka segern för Go Ahead

Aston Villa räckte inte till mot Go Ahead på bortaplan i Europa League. Matchen på torsdagen slutade 2–1 (1–1) till Go Ahead.

Mats Deijl slog till efter 61 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Go Ahead–Aston Villa – mål för mål

Aston Villa startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fyra minuter slog Evann Guessand till.

Go Ahead kvitterade till 1–1 i slutet av första halvleken genom Mathis Suray. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Mats Deijl träff och avgjorde matchen. Därmed hade Go Ahead vänt matchen.

Nästa motstånd för Aston Villa är Maccabi Tel Aviv. Lagen möts torsdag 6 november 21.00 på Villa Park.

Go Ahead–Aston Villa 2–1 (1–1)

Europa League, De Adelaarshorst

Mål: 0–1 (4) Evann Guessand, 1–1 (42) Mathis Suray, 2–1 (61) Mats Deijl.

Varningar, Go Ahead: Gerrit Nauber, Robbin Weijenberg.

Nästa match:

Aston Villa: Maccabi Tel Aviv FC, hemma, 6 november