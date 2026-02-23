Everton föll mot Manchester United hemma
- Manchester United segrade – 1–0 mot Everton
- Manchester Uniteds femte seger på de senaste sex matcherna
- Benjamin Sesko matchvinnare för Manchester United
Everton förlorade mötet med Manchester United på hemmaplan med 0–1 (0–0) i Premier League på måndagen.
Segermålet för Manchester United stod Benjamin Sesko för efter 71 minuter.
Det här var Manchester Uniteds femte nolla den här säsongen.
Everton–Manchester United – mål för mål
Everton har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Manchester United har fyra vinster och en oavgjord och 10–5 i målskillnad.
Manchester Uniteds nya tabellposition är fjärde plats medan Everton är på nionde plats.
Nästa motstånd för Everton är Newcastle. Lagen möts lördag 28 februari 16.00 på St James’ Park.
Everton–Manchester United 0–1 (0–0)
Premier League
Mål: 0–1 (71) Benjamin Sesko.
Varningar, Everton: Jordan Pickford, James Tarkowski. Manchester United: Harry Maguire, Bruno Fernandes, Noussair Mazraoui.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Everton: 1-2-2
Manchester United: 4-1-0
Nästa match:
Everton: Newcastle Utd, borta, 28 februari 16.00
