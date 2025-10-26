Everton föll mot Tottenham med 0–3

Tottenham vann med 3–0 mot Everton

Micky van de Ven med två mål för Tottenham

Andra raka förlusten för Everton

Everton förlorade på hemmaplan i Premier League mot Tottenham, med 0–3 (0–2).

Micky van de Ven öppnade målskyttet på pass av Rodrigo Bentancur redan i 19:e minuten och gav Tottenham en tidig ledning.

Micky van de Ven stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken framspelad av Pedro Porro. Pape Matar Sarr också 0–3 i 89:e minuten.

För Tottenham gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Everton är på 14:e plats. Tottenham var sjua i tabellen för ett dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Everton är Sunderland. Lagen möts måndag 3 november 21.00.

Everton–Tottenham 0–3 (0–2)

Premier League, Everton Stadium

Mål: 0–1 (19) Micky van de Ven (Rodrigo Bentancur), 0–2 (45) Micky van de Ven (Pedro Porro), 0–3 (89) Pape Matar Sarr.

Varningar, Everton: James Garner, Jack Grealish.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Everton: 1-1-3

Tottenham: 2-2-1

Nästa match:

Everton: Sunderland AFC, borta, 3 november