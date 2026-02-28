Everton knep segern i målmässigt jämn match mot Newcastle

Everton-seger med 3–2 mot Newcastle

Thierno Barry matchvinnare för Everton

Andra raka förlusten för Newcastle

Everton tog till slut hem segern mot Newcastle i matchen borta på St James’ Park på lördagen. Matchen i Premier League slutade 2–3 (1–2). Thierno Barry blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål efter 83 minuter.

Burnley nästa för Everton

Everton fick en bra start på matchen när Jarrad Branthwaite nätade redan i 19:e minuten. Newcastle kvitterade till 1–1 i 32:a minuten när Jacob Ramsey slog till. Everton tog ledningen på nytt när Beto slog till i 34:e minuten.

Med åtta minuter kvar att spela kvitterade Newcastle genom Jacob Murphy. Thierno Barry såg till att Everton avgjorde matchen på pass av Kiernan Dewsbury-Hall med sju minuter kvar att spela.

För tabellens utseende betyder det här att Newcastle ligger på tolfte plats medan Everton har åttondeplatsen.

I nästa match möter Newcastle Manchester United hemma på onsdag 4 mars 21.15. Everton möter Burnley tisdag 3 mars 20.30 hemma.

Newcastle–Everton 2–3 (1–2)

Premier League, St James’ Park

Mål: 0–1 (19) Jarrad Branthwaite, 1–1 (32) Jacob Ramsey, 1–2 (34) Beto, 2–2 (82) Jacob Murphy, 2–3 (83) Thierno Barry (Kiernan Dewsbury-Hall).

Varningar, Newcastle: Joseph Willock, Lewis Hall, Daniel Burn. Everton: James Garner, Kiernan Dewsbury-Hall, Thierno Barry.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 1-0-4

Everton: 2-1-2

Nästa match:

Newcastle: Manchester United, hemma, 4 mars 21.15

Everton: Burnley FC, hemma, 3 mars 20.30