Everton knep segern i målmässigt jämn match mot Newcastle
- Everton-seger med 3–2 mot Newcastle
- Thierno Barry matchvinnare för Everton
- Andra raka förlusten för Newcastle
Everton tog till slut hem segern mot Newcastle i matchen borta på St James’ Park på lördagen. Matchen i Premier League slutade 2–3 (1–2). Thierno Barry blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål efter 83 minuter.
Burnley nästa för Everton
Everton fick en bra start på matchen när Jarrad Branthwaite nätade redan i 19:e minuten. Newcastle kvitterade till 1–1 i 32:a minuten när Jacob Ramsey slog till. Everton tog ledningen på nytt när Beto slog till i 34:e minuten.
Med åtta minuter kvar att spela kvitterade Newcastle genom Jacob Murphy. Thierno Barry såg till att Everton avgjorde matchen på pass av Kiernan Dewsbury-Hall med sju minuter kvar att spela.
För tabellens utseende betyder det här att Newcastle ligger på tolfte plats medan Everton har åttondeplatsen.
I nästa match möter Newcastle Manchester United hemma på onsdag 4 mars 21.15. Everton möter Burnley tisdag 3 mars 20.30 hemma.
Newcastle–Everton 2–3 (1–2)
Premier League, St James’ Park
Mål: 0–1 (19) Jarrad Branthwaite, 1–1 (32) Jacob Ramsey, 1–2 (34) Beto, 2–2 (82) Jacob Murphy, 2–3 (83) Thierno Barry (Kiernan Dewsbury-Hall).
Varningar, Newcastle: Joseph Willock, Lewis Hall, Daniel Burn. Everton: James Garner, Kiernan Dewsbury-Hall, Thierno Barry.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Newcastle: 1-0-4
Everton: 2-1-2
Nästa match:
Newcastle: Manchester United, hemma, 4 mars 21.15
Everton: Burnley FC, hemma, 3 mars 20.30
