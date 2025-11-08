Everton tog kommandot från start mot Fulham
- Seger för Everton med 2–0 mot Fulham
- Idrissa Gana Gueye avgjorde för Everton
- Everton utan insläppt mål
Everton hade greppet från start i matchen i Premier League mot Fulham på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 2–0 (1–0) hemma på Everton Stadium.
Everton–Fulham – mål för mål
Idrissa Gana Gueye gav Everton ledningen på tilläggstid i första halvlek framspelad av Tim Iroegbunam. Michael Keane såg med nio minuter kvar att spela till att Everton ökade ledningen på pass av Kiernan Dewsbury-Hall. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Nästa motstånd för Everton är Manchester United. Lagen möts måndag 24 november 21.00 på Old Trafford. Fulham tar sig an Sunderland hemma lördag 22 november 16.00.
Everton–Fulham 2–0 (1–0)
Premier League, Everton Stadium
Mål: 1–0 (45) Idrissa Gana Gueye (Tim Iroegbunam), 2–0 (81) Michael Keane (Kiernan Dewsbury-Hall).
Varningar, Everton: Tim Iroegbunam, James Tarkovsky. Fulham: Calvin Bassey, Sasa Lukic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Everton: 2-1-2
Fulham: 1-0-4
Nästa match:
Everton: Manchester United, borta, 24 november
Fulham: Sunderland AFC, hemma, 22 november
