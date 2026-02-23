Famalicao segrade mot Casa Pia

Famalicao vann med 2–0 mot Casa Pia

Mathias De Amorim avgjorde för Famalicao

Seger nummer 10 för Famalicao

Famalicao tog greppet om hemmamatchen mot Casa Pia på måndagen redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Primeira Liga herr slutade 2–0.

Det här var elfte gången den här säsongen som Famalicao höll nollan.

Famalicao–Casa Pia – mål för mål

Mathias De Amorim gjorde 1–0 för Famalicao efter en dryg halvtimme efter pass från Gil Dias.

Antoine Joujou såg till att Famalicao ökade ledningen med nio minuter kvar att spela. 2–0-målet blev matchens sista.

Famalicaos nya tabellposition är sjätte plats medan Casa Pia är på 13:e plats.

I nästa match, söndag 1 mars möter Famalicao Rio Ave borta på Estadio dos Arcos 21.30 medan Casa Pia spelar hemma mot Moreirense 19.00.

Famalicao–Casa Pia 2–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Municipal 22 de Junho

Mål: 1–0 (31) Mathias De Amorim (Gil Dias), 2–0 (81) Antoine Joujou.

Varningar, Famalicao: Gustavo Sa, Justin De Haas, Pedro Bondo. Casa Pia: David Sousa, Kaly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Famalicao: 3-0-2

Casa Pia: 2-2-1

Nästa match:

Famalicao: Rio Ave, borta, 1 mars 21.30

Casa Pia: Moreirense, hemma, 1 mars 19.00