Famalicao tog klar seger mot Guimaraes

Famalicao vann med 2–0 mot Guimaraes

Mathias De Amorim matchvinnare för Famalicao

Famalicao utan insläppt mål

Famalicao startade bra i matchen mot Guimaraes på hemmaplan på söndagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Primeira Liga herr.

Famalicao–Guimaraes – mål för mål

Famalicao tog ledningen i slutminuterna av första halvlek genom Mathias De Amorim. 2–0-målet kom på stopptid när Sorriso slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Famalicao har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Guimaraes har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad.

Den 15 mars möts lagen återigen.

Lördag 1 november möter Famalicao Nacional borta 16.30 och Guimaraes möter Benfica hemma 21.30.

Famalicao–Guimaraes 2–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio Municipal 22 de Junho

Mål: 1–0 (41) Mathias De Amorim, 2–0 (90) Sorriso.

Varningar, Famalicao: Sorriso. Guimaraes: Fabio Blanco, Diogo Lobao Sousa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Famalicao: 1-3-1

Guimaraes: 2-1-2

Nästa match:

Famalicao: CD Nacional Funchal, borta, 1 november

Guimaraes: SL Benfica, hemma, 1 november