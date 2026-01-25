Famalicao tog klar seger mot Tondela

Famalicao segrade – 3–0 mot Tondela

Mathias De Amorim avgjorde för Famalicao

Andra raka segern för Famalicao

Famalicao startade bra i matchen mot Tondela på hemmaplan på söndagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Primeira Liga herr.

Det här var tionde gången den här säsongen som Famalicaos målvakter höll nollan.

Gil Vicente nästa för Famalicao

Mathias De Amorim gjorde 1–0 för Famalicao efter en dryg halvtimme.

I 69:e minuten slog Gil Dias till och gjorde 2–0. Till slut kom också 3–0 genom Pedro Santos i 82:a minuten.

Säsongens första möte lagen emellan vann Famalicao med 1–0.

Nästa motstånd för Famalicao är Gil Vicente. Lagen möts söndag 1 februari 16.30 på Municipal de Barcelos.

Famalicao–Tondela 3–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Municipal 22 de Junho

Mål: 1–0 (31) Mathias De Amorim, 2–0 (69) Gil Dias, 3–0 (82) Pedro Santos.

Varningar, Tondela: Joao Afonso.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Famalicao: 2-0-3

Tondela: 1-0-4

Nästa match:

Famalicao: Gil Vicente FC, borta, 1 februari 16.30