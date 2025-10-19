FC Djursholm överraskade – tog poäng av Sandvikens IF
FC Djursholm spelade oavgjort, 2–2 (0–2), borta mot serieledande Sandvikens IF i söndagens match i division 1 norra dam.
Sandvikens IF:s tränare Niclas Kollgård om matchen:
– Inte nån match idag som vi är speciellt nöjda med prestatiomässigt men klart att vara på topp efter förra helgen. Men att hämta upp i andra halvlek är såklart starkt och att ha bud på så mycket mer så borde vi vunnit.
I halvtid ledde FC Djursholm matchen med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Sandvikens IF in i matchen och kvitterade till slut.
Sandvikens IF–FC Djursholm – mål för mål
Emma Halvarsson och Ella Wiström gjorde Sandvikens IF:s mål medan Enya Dahlin och Medea Wignell stod för gästernas målgörande.
Sandvikens IF har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 22–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan FC Djursholm har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 16–10 i målskillnad. Det här var Sandvikens IF:s femte oavgjorda match den här säsongen.
Resultaten i sista omgången betyder att Sandvikens IF slutar på första plats i tabellen och FC Djursholm på nionde plats.
