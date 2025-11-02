FC Stockholm Internazionale fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

FC Stockholm Internazionale-seger med 2–0 mot Enköping SK Herr

David Zlotnik matchvinnare för FC Stockholm Internazionale

Tredje raka segern för FC Stockholm Internazionale

Efter en tuff period har FC Stockholm Internazionale nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Enköping SK Herr på Enavallen i Ettan norra herr och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot FC Stockholm Internazionale blev 2–0 (0–0).

FC Stockholm Internazionales ledare Anton Solem tyckte så här om matchen:

– Det känns riktigt bra med segern i dag. Första halvlek var ganska jämn, men i andra tycker jag vi tar över och visar tålamod i vårt spel. Riktigt kul att se både Zlotnik och Oppong i målprotokollet igen – de visar fin form och jobbar hårt för laget. Vi fortsätter att fokusera på en match i taget och försöker bygga vidare på det vi gör bra just nu.

Det här var FC Stockholm Internazionales 13:e nolla den här säsongen.

FC Stockholm Internazionale har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Enköping SK Herr–FC Stockholm Internazionale – mål för mål

David Zlotnik gjorde 1–0 för FC Stockholm Internazionale efter pausen.

Sion Oppong ökade FC Stockholm Internazionales ledning i 76:e minuten. 0–2-målet blev matchens sista.

Med en omgång kvar är Enköping SK Herr på elfte plats i tabellen medan FC Stockholm Internazionale är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Stockholm Internazionale med 3–1.

Enköping SK Herr möter Haninge i nästa match borta söndag 9 november 15.00. FC Stockholm Internazionale möter samma dag Assyriska hemma.

Enköping SK Herr–FC Stockholm Internazionale 0–2 (0–0)

Ettan norra herr, Enavallen

Mål: 0–1 (53) David Zlotnik, 0–2 (76) Sion Oppong.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Enköping SK Herr: 2-1-2

FC Stockholm Internazionale: 3-1-1

Nästa match:

Enköping SK Herr: IFK Haninge, borta, 9 november

FC Stockholm Internazionale: Assyriska FF, hemma, 9 november