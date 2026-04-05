FC Stockholm Internazionale höll undan och vann mot Assyriska

FC Stockholm Internazionale-seger med 2–1 mot Assyriska

Lukas Sunesson avgjorde för FC Stockholm Internazionale

Assyriska nu 13:e, FC Stockholm Internazionale på fjärde plats

Bortalaget FC Stockholm Internazionale tog greppet om matchen mot Assyriska i första halvlek och ledde med 2–0 i paus. I andra halvlek kom Assyriska närmare, men matchen i Ettan norra herr slutade 2–1 till FC Stockholm Internazionale.

Karlstad Fotboll nästa för FC Stockholm Internazionale

David Zlotnik öppnade målskyttet på straff redan i elfte minuten och gav gästande FC Stockholm Internazionale ledningen. 0–2 kom i 16:e minuten genom Lukas Sunesson.

Direkt efter pausen slog Leo Jonsson till och reducerade åt Assyriska. Mer än så blev det dock inte för Assyriska.

Det här betyder att Assyriska nu ligger på 13:e plats i tabellen och FC Stockholm Internazionale är på fjärde plats.

Den 3 oktober tar lagen sig an varandra igen, då på Hammarby IP.

Söndag 12 april spelar Assyriska borta mot Piteå 13.00 och FC Stockholm Internazionale mot Karlstad Fotboll hemma 16.00 på Hammarby IP.

Assyriska–FC Stockholm Internazionale 1–2 (0–2)

Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 0–1 (11) David Zlotnik, 0–2 (16) Lukas Sunesson, 1–2 (48) Leo Jonsson.

Nästa match:

Assyriska: Piteå IF FF, borta, 12 april 13.00

FC Stockholm Internazionale: IF Karlstad Fotboll, hemma, 12 april 16.00