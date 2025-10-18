FC Stockholm Internazionale vann mot Gefle på Hammarby IP

FC Stockholm Internazionale-seger med 2–0 mot Gefle

Sion Oppong avgjorde för FC Stockholm Internazionale

Andra förlusten i rad för Gefle

Redan i första halvlek tog FC Stockholm Internazionale greppet om hemmamatchen mot Gefle i Ettan norra herr. Och 2–0-ledningen i halvtid stod sig matchen ut efter en mållös andra halvlek.

– Ja, vi fick en riktigt bra start och satte tonen direkt i första halvlek. Vi följde vår matchplan, skapade tryck och fick utdelning på chanserna. I andra halvlek handlade det mer om att kontrollera matchen, och jag tycker vi gör det på ett stabilt sätt, kommenterade FC Stockholm Internazionales ledare Anton Solem.

FC Stockholm Internazionale–Gefle – mål för mål

FC Stockholm Internazionale fick en bra start på matchen när Sion Oppong nätade redan i elfte minuten.

Laget gjorde 2–0 i 16:e minuten genom David Zlotnik. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för FC Stockholm Internazionale med 2–0.

När lagen möttes senast vann Stockholm Internazionale med 1–0.

I nästa match möter FC Stockholm Internazionale AFC Eskilstuna borta på lördag 25 oktober 16.00. Gefle möter Hammarby TFF söndag 26 oktober 13.00 hemma.

FC Stockholm Internazionale–Gefle 2–0 (2–0)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 1–0 (11) Sion Oppong, 2–0 (16) David Zlotnik.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Stockholm Internazionale: 2-2-1

Gefle: 1-2-2

Nästa match:

FC Stockholm Internazionale: AFC Eskilstuna, borta, 25 oktober

Gefle: Hammarby Talang FF, hemma, 26 oktober