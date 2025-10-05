FC Trollhättan segrade i toppmötet – 4–2 mot Enskede

Seger för FC Trollhättan med 4–2 mot Enskede

FC Trollhättans åttonde seger på de senaste nio matcherna

Ida Pettersson med två mål för FC Trollhättan

FC Trollhättan tog emot Enskede i söndagens toppmöte i division 1 mellersta dam. Och det slutade med seger för hemmalaget FC Trollhättan, som besegrade Enskede med 4–2 (2–1).

Med två omgångar kvar är FC Trollhättan på tredje plats i tabellen, och Enskede är på andra plats.

Enskede hade en fin rad med tio raka matcher utan förlust inför söndagens match.

FC Trollhättan har skapat en skön vinnarkänsla på Edsborgs IP. Segern mot Enskede betyder att laget har vunnit sju raka matcher på hemmaplan.

Ida Pettersson tvåmålsskytt för FC Trollhättan

Målgörare för FC Trollhättan var Ida Pettersson 2, Ella Andersson Källqvist och Amelia Hallberg medan Enskedes mål gjordes av Selma Fritzell. Ett av Enskedes mål var ett självmål.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, FC Trollhättan med 15–7 och Enskede med 16–8 i målskillnad.

FC Trollhättan tar sig an Älvsjö AIK i nästa match borta söndag 12 oktober 15.00. Enskede möter P 18 IK hemma lördag 11 oktober 15.00.