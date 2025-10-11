FC Trollhättan segrade mot Torslanda på hemmaplan

Seger för FC Trollhättan med 4–0 mot Torslanda

FC Trollhättans fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hugo Tilly avgjorde för FC Trollhättan

FC Trollhättan vann lördagens match hemma mot Torslanda i Ettan södra herr. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 4–0.

Segern var FC Trollhättans fjärde på de senaste fem matcherna.

IFK Skövde nästa för FC Trollhättan

FC Trollhättan tog ledningen strax före halvtidsvilan genom Hugo Tilly. Direkt efter pausen ökade Melwin Berg FC Trollhättans ledning. Målet var Melwin Bergs femte i Ettan södra herr.

I 54:e minuten slog Tyler Sernling till och gjorde 3–0.

Oliver Matic också 4–0 i 82:a minuten.

Med fyra omgångar kvar är FC Trollhättan på tionde plats i tabellen medan Torslanda är på tolfte plats.

När lagen senast möttes vann Torslanda IK med 4–1.

Nästa motstånd för FC Trollhättan är IFK Skövde. Lagen möts fredag 17 oktober 19.00 på Södermalms IP.

FC Trollhättan–Torslanda 4–0 (1–0)

Ettan södra herr, Edsborgs IP

Mål: 1–0 (44) Hugo Tilly, 2–0 (53) Melwin Berg, 3–0 (54) Tyler Sernling, 4–0 (82) Oliver Matic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Trollhättan: 4-0-1

Torslanda: 1-0-4

Nästa match:

FC Trollhättan: IFK Skövde FK, borta, 17 oktober