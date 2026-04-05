Federico Vinas gjorde avgörande målet för Real Oviedo mot Sevilla

Real Oviedo vann med 1–0 mot Sevilla

Federico Vinas avgjorde för Real Oviedo

Sevillas tredje raka förlust

Real Oviedo vann med 1–0 på hemmaplan mot Sevilla i La Liga. Matchens enda mål stod Federico Vinas för i första halvleken.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Real Oviedos målvakter höll nollan.

Real Oviedo har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sevilla har två oavgjorda och tre förluster och 5–11 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Sevilla med 4–0.

I nästa omgång har Real Oviedo Celta Vigo borta på Abanca Balaidos, söndag 12 april 18.30. Sevilla spelar hemma mot Atletico Madrid lördag 11 april 21.00.

Real Oviedo–Sevilla 1–0 (1–0)

La Liga, Nuevo Carlos Tartiere

Mål: 1–0 (32) Federico Vinas (Alberto Reina).

Varningar, Real Oviedo: Ilyas Chaira, Federico Vinas, Eric Bailly, Nicolas Fonseca, Javi Lopez.

Utvisningar, .

