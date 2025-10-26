Felici fixade kryss på övertid för Cagliari mot Verona

Oavgjort mellan Verona och Cagliari

Mattia Felici kvitterade på stopptid

Como nästa motståndare för Verona

Cagliari gick mot förlust när laget på söndagen mötte Verona i Serie A. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men på övertid slog Mattia Felici till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Cagliari.

Det var åttonde matchen i rad utan seger för Verona.

Verona–Cagliari – mål för mål

Roberto Gagliardini gjorde 1–0 till Verona i 23:e minuten. Gift Orban slog till med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Gift Giovane och ökade ledningen för Verona.

Riyad Idrissi reducerade för Cagliari med knappa kvarten kvar.

Kvitteringen kom på stopptid när Mattia Felici slog till och gjorde mål för Cagliari. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Veronas femte oavgjorda match den här säsongen.

Den 1 februari möts lagen återigen.

I nästa match möter Verona Como borta på onsdag 29 oktober 18.30. Cagliari möter Sassuolo torsdag 30 oktober 18.30 hemma.

Verona–Cagliari 2–2 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (23) Roberto Gagliardini, 2–0 (59) Gift Orban (Gift Giovane), 2–1 (77) Riyad Idrissi, 2–2 (90) Mattia Felici.

Varningar, Verona: Jean Akpa, Roberto Gagliardini, Victor Nelsson. Cagliari: Leonardo Pavoletti, Adam Obert, Gennaro Borrelli, Luca Mazzitelli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Verona: 0-3-2

Cagliari: 1-2-2

Nästa match:

Verona: Como 1907, borta, 29 oktober

Cagliari: Sassuolo, hemma, 30 oktober