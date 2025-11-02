Felix Correia matchhjälte för Lille mot Angers
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Lille-seger med 1–0 mot Angers
- Felix Correia matchvinnare för Lille
- Sjätte segern för Lille
Lille vann med 1–0 (1–0) hemma mot Angers i Ligue 1 herr. Matchens enda mål stod Felix Correia för i första halvleken.
Strasbourg nästa för Lille
Lille har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Angers har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–9 i målskillnad. Det här var Lilles tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Angers tredje uddamålsförlust.
Det här betyder att Lille nu ligger på fjärde plats i tabellen och Angers är på 14:e plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari på Stade Raymond Kopa.
I nästa match möter Lille Strasbourg borta och Angers möter Auxerre hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 17.15.
Lille–Angers 1–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Stade Pierre Mauroy
Mål: 1–0 (45) Felix Correia.
Varningar, Lille: Calvin Verdonk.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lille: 3-1-1
Angers: 1-2-2
Nästa match:
Lille: RC Strasbourg Alsace, borta, 9 november
Angers: Auxerre, hemma, 9 november
Den här artikeln handlar om: