Felix Correia matchhjälte för Lille mot Angers

Lille-seger med 1–0 mot Angers

Felix Correia matchvinnare för Lille

Sjätte segern för Lille

Lille vann med 1–0 (1–0) hemma mot Angers i Ligue 1 herr. Matchens enda mål stod Felix Correia för i första halvleken.

Strasbourg nästa för Lille

Lille har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Angers har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–9 i målskillnad. Det här var Lilles tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Angers tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Lille nu ligger på fjärde plats i tabellen och Angers är på 14:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari på Stade Raymond Kopa.

I nästa match möter Lille Strasbourg borta och Angers möter Auxerre hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 17.15.

Lille–Angers 1–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Pierre Mauroy

Mål: 1–0 (45) Felix Correia.

Varningar, Lille: Calvin Verdonk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lille: 3-1-1

Angers: 1-2-2

Nästa match:

Lille: RC Strasbourg Alsace, borta, 9 november

Angers: Auxerre, hemma, 9 november