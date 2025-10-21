Felix Nmecha gjorde två mål för Borussia Dortmund i segern mot Köpenhamn

Borussia Dortmund-seger med 4–2 mot Köpenhamn

Felix Nmecha gjorde två mål för Borussia Dortmund

Andra raka segern för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund vann mötet med Köpenhamn borta med 4–2 (1–1) på tisdagen i Champions League.

Borussia Dortmund startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Felix Nmecha gjorde målet redan i 20:e minuten.

Köpenhamn kvitterade till 1–1 i 33:e minuten. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Ramy Bensebaini träff på straff och gav Borussia Dortmund ledningen.

Felix Nmecha, återigen, ökade Borussia Dortmunds ledning framspelad av Carney Chukwuemeka i 76:e minuten.

1–4-målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Fabio Silva slog till och gjorde mål.

Reduceringen till 2–4 för Köpenhamn kom direkt därefter när Viktor Dadason på tilläggstid gjorde mål. Men mer än så orkade Köpenhamn inte med.

För Köpenhamn gör resultatet att laget nu ligger på 31:a plats i tabellen medan Borussia Dortmund är på fjärde plats.

Nästa motstånd för Köpenhamn är Tottenham. Lagen möts tisdag 4 november 21.00 på Tottenham Hotspur Stadium. Borussia Dortmund tar sig an Manchester City borta onsdag 5 november 21.00.

Köpenhamn–Borussia Dortmund 2–4 (1–1)

Champions League, Parken Stadium

Mål: 0–1 (20) Felix Nmecha, 1–1 (33) Självmål, 1–2 (61) Ramy Bensebaini, 1–3 (76) Felix Nmecha (Carney Chukwuemeka), 1–4 (87) Fabio Silva, 2–4 (90) Viktor Dadason.

Varningar, Köpenhamn: Lukas Lerager, Yoram Zague. Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini.

Nästa match:

Köpenhamn: Tottenham Hotspur FC, borta, 4 november

Borussia Dortmund: Manchester City, borta, 5 november