Femi Azeez målskytt när Millwall sänkte Leicester

Millwall segrade – 1–0 mot Leicester

Millwalls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Femi Azeez matchvinnare för Millwall

Målet i första halvleken blev matchens enda när Millwall vann med 1–0 (1–0) hemma mot Leicester i Championship.

I och med detta har Millwall fyra raka segrar i Championship.

Millwall–Leicester – mål för mål

Millwall har fyra segrar och en förlust och 8–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leicester har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Millwalls femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Leicesters tredje uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Millwall ligger kvar på tredje plats och Leicester på tionde plats i tabellen. Så sent som den 3 oktober låg Millwall på tolfte plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 april på King Power Stadium.

Millwall tar sig an Oxford United i nästa match borta lördag 1 november 16.00. Leicester möter samma dag 13.30 Blackburn hemma.

Millwall–Leicester 1–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (44) Femi Azeez.

Varningar, Millwall: Jake Cooper. Leicester: Ricardo Pereira, Harry Winks.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 4-0-1

Leicester: 1-2-2

Nästa match:

Millwall: Oxford Utd, borta, 1 november

Leicester: Blackburn Rovers FC, hemma, 1 november