Femi Azeez målskytt när Millwall sänkte Leicester
- Millwall segrade – 1–0 mot Leicester
- Millwalls fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Femi Azeez matchvinnare för Millwall
Målet i första halvleken blev matchens enda när Millwall vann med 1–0 (1–0) hemma mot Leicester i Championship.
I och med detta har Millwall fyra raka segrar i Championship.
Millwall–Leicester – mål för mål
Millwall har fyra segrar och en förlust och 8–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leicester har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Millwalls femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Leicesters tredje uddamålsförlust.
Resultatet innebär att Millwall ligger kvar på tredje plats och Leicester på tionde plats i tabellen. Så sent som den 3 oktober låg Millwall på tolfte plats i tabellen.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 april på King Power Stadium.
Millwall tar sig an Oxford United i nästa match borta lördag 1 november 16.00. Leicester möter samma dag 13.30 Blackburn hemma.
Millwall–Leicester 1–0 (1–0)
Championship
Mål: 1–0 (44) Femi Azeez.
Varningar, Millwall: Jake Cooper. Leicester: Ricardo Pereira, Harry Winks.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Millwall: 4-0-1
Leicester: 1-2-2
Nästa match:
Millwall: Oxford Utd, borta, 1 november
Leicester: Blackburn Rovers FC, hemma, 1 november
