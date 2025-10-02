Fenerbahce rivstartade – och vann mot Niza

Seger för Fenerbahce med 2–1 mot Niza

Kerem Akturkoglu med två mål för Fenerbahce

Nizas andra raka förlust

Det tog tre minuter. Sen gjorde Kerem Akturkoglu 1–0 för Fenerbahce som tog greppet om hemmamatchen mot Niza på torsdagen. Matchen i Europa League slutade 2–1.

Det var första segern för Fenerbahce, efter 1–3 mot Dinamo Zagreb i första matchen.

VfB Stuttgart nästa för Fenerbahce

Kerem Akturkoglu gjorde 1–0 till Fenerbahce efter bara tre minuter.

I 25:e minuten gjorde också laget 2–0 när Kerem Akturkoglu på nytt fick träff.

I 37:e minuten slog Kevin Carlos till på straff, och reducerade åt Niza. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Fenerbahce med 2–1.

Förlusten var Nizas andra uddamålsförlust.

Fenerbahce tar sig an VfB Stuttgart i nästa match hemma torsdag 23 oktober 18.45. Niza möter samma dag 21.00 Celta Vigo borta.

Fenerbahce–Niza 2–1 (2–1)

Europa League

Mål: 1–0 (3) Kerem Akturkoglu, 2–0 (25) Kerem Akturkoglu, 2–1 (37) Kevin Carlos.

Varningar, Fenerbahce: Ismail Yuksek, Fred, Kerem Akturkoglu. Niza: Tom Louchet.

Nästa match:

Fenerbahce: VfB Stuttgart, hemma, 23 oktober

Niza: Celta Vigo, borta, 23 oktober