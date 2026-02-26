Ferencvaros till åttondelsfinal – slog Ludogorets

Ferencvaros vann med 3–2 totalt

Gabi Kanichowsky avgjorde för Ferencvaros

Ferencvaros utan insläppt mål

Ferencvaros tog hem 16-delsfinal i Europa League mot Ludogorets. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 2–0 till Ferencvaros, vilket betyder att Ferencvaros står som segrare med totala resultatet 3–2.

Ferencvaros–Ludogorets – mål för mål

Gabi Kanichowsky öppnade målskyttet efter förarbete från Lenny Joseph redan i 14:e minuten och gav Ferencvaros ledningen. Laget ökade ledningen till 2–0 efter en halvtimmes spel genom Kristoffer Zachariassen assisterad av Yusuf Bamidele. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Ferencvaros med 2–0.

Ferencvaros–Ludogorets 2–0 (2–0), 3–2 totalt

16-delsfinal i Europa League

Mål: 1–0 (14) Gabi Kanichowsky (Lenny Joseph), 2–0 (30) Kristoffer Zachariassen (Yusuf Bamidele).

Varningar, Ferencvaros: Lenny Joseph, Toon Raemaekers, Gabi Kanichowsky, David Grof, Mariano Gomez. Ludogorets: Anton Nedyalkov, Bernard Tekpetey, Pedro Naressi, Petar Stanic.