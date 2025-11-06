Ferencvaros vann klart mot Ludogorets

Seger för Ferencvaros med 3–1 mot Ludogorets

Cadu matchvinnare för Ferencvaros

Tredje raka segern för Ferencvaros

Redan i första halvlek tog Ferencvaros greppet om hemmamatchen mot Ludogorets på torsdagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Europa League slutade 3–1.

Ferencvaros–Ludogorets – mål för mål

Gavriel Kanichowsky gjorde 1–0 för Ferencvaros efter en dryg halvtimme. Direkt efter pausen ökade Cadu Ferencvaros ledning.

Son reducerade för Ludogorets med knappa kvarten kvar. Men mer än så orkade Ludogorets inte med.

3–1-målet kom med tre minuter kvar att spela när Lenny Joseph slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Ferencvaros ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Ludogorets ligger på 30:e plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast vann Ferencváros TC medan mötet före det blev oavgjort.

Nästa motstånd för Ferencvaros är Fenerbahce. Ludogorets tar sig an Celta Vigo hemma. Båda matcherna spelas torsdag 27 november 18.45.

Ferencvaros–Ludogorets 3–1 (1–0)

Europa League

Mål: 1–0 (31) Gavriel Kanichowsky, 2–0 (53) Cadu, 2–1 (78) Son, 3–1 (87) Lenny Joseph.

Varningar, Ferencvaros: Naby Keita, Yusuf Bamidele. Ludogorets: Olivier Verdon, Dinis Almeida, Erick Marcus.

Nästa match:

Ferencvaros: Fenerbahce, borta, 27 november

Ludogorets: Celta Vigo, hemma, 27 november