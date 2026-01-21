Fermin Lopez het när Barcelona besegrade Slavia Prag

Seger för Barcelona med 4–2 mot Slavia Prag

Fermin Lopez gjorde två mål för Barcelona

Dani Olmo avgjorde för Barcelona

Bortalaget Barcelona vann mot Slavia Prag i Champions League. 2–4 (2–2) slutade matchen på onsdagen.

Barcelonas Fermin Lopez tvåmålsskytt

Vasil Kusej slog till redan i tionde minuten och gav Slavia Prag en tidig ledning. Barcelona kvitterade till 1–1 i 34:e minuten när Fermin Lopez hittade rätt. Barcelona tog också ledningen i slutminuterna av första halvlek på nytt genom Fermin Lopez. Målet var Fermin Lopez femte i Champions League.

Slavia Prag kvitterade till 2–2 i 44:e minuten.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Dani Olmo träff och gav Barcelona ledningen. I 71:a minuten ökade Robert Lewandowski ledningen. 2–4-målet blev matchens sista.

Barcelona ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Slavia Prag är på 34:e plats. Ett fint lyft för Barcelona som låg på 15:e plats så sent som den 20 januari.

Motståndare i sista omgången för Barcelona är Köpenhamn. Lagen möts onsdag 28 januari 21.00 på Spotify Camp Nou.

Slavia Prag–Barcelona 2–4 (2–2)

Champions League, Fortuna Arena

Mål: 1–0 (10) Vasil Kusej, 1–1 (34) Fermin Lopez, 1–2 (42) Fermin Lopez, 2–2 (44) Självmål, 2–3 (63) Dani Olmo, 2–4 (71) Robert Lewandowski.

Varningar, Barcelona: Frenkie De Jong.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Slavia Prag: 0-2-3

Barcelona: 3-1-1

Nästa match:

Barcelona: FC Köpenhamn, hemma, 28 januari 21.00