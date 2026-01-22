Feyenoord vann klart mot Sturm Graz på de Kuip
Redan i första halvlek tog Feyenoord greppet om hemmamatchen mot Sturm Graz på torsdagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Europa League slutade 3–0.
Feyenoord–Sturm Graz – mål för mål
Tsuyoshi Watanabe slog till med assist av Anis Hadj Moussa redan i sjätte minuten och gav Feyenoord en tidig ledning.
I 69:e minuten slog Anis Hadj Moussa till framspelad av Sem Steijn och gjorde 2–0. Goncalo Borges gjorde också 3–0 efter förarbete av Shaqueel van Persie i 90:e minuten.
Torsdag 29 januari 21.00 möter Feyenoord Real Betis borta på Estadio de La Cartuja medan Sturm Graz spelar hemma mot Brann.
Feyenoord–Sturm Graz 3–0 (1–0)
Europa League, de Kuip
Mål: 1–0 (6) Tsuyoshi Watanabe (Anis Hadj Moussa), 2–0 (69) Anis Hadj Moussa (Sem Steijn), 3–0 (90) Goncalo Borges (Shaqueel van Persie).
Varningar, Feyenoord: Anis Hadj Moussa, In-Beom Hwang. Sturm Graz: Arjan Malic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Feyenoord: 2-0-3
Sturm Graz: 0-1-4
Nästa match:
Feyenoord: Real Betis, borta, 29 januari 21.00
Sturm Graz: Brann, hemma, 29 januari 21.00
