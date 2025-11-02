Fiaskosäsong för Sunnanå – som åker ur serien

Jitex BK vann med 4–3 mot Sunnanå

Avgörande målet kom i 90:e minuten.

Jitex BK:s Tindra Ivarsson Lidström tvåmålsskytt

Sunnanå har inte haft det lätt i Elitettan. Efter matchen mot Jitex BK på bortaplan står det klart att laget åker ur serien, efter ännu en tung förlust. Slutresultatet skrevs till 4–3 (1–1). Laget har bara tagit tre segrar den här säsongen.

Jitex BK:s sportchef Anders Magnusson kommenterade matchen:

– En viktig seger för att bibehålla sex:e platsen i serien. Jitex tar ledningen med 1–0 redan efter två minuter. Sunnanå kvitterar i första halvlek. Lagen följs åt upp till 3–3. I matchens 96:e minut så gör Jitex 4–3.

Tindra Ivarsson Lidström blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål på stopptid.

Tindra Ivarsson Lidström gjorde 1–0 till Jitex BK efter bara tre minuter.

I tionde minuten slog Wilma Dahlgren och såg till att Sunnanå kvitterade till 1–1. Målet var Wilma Dahlgrens femte i Elitettan.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Julia Forslund och gav Sunnanå ledningen.

I 66:e minuten nätade Josefine Eklund och kvitterade för Jitex BK.

Bara sex minuter senare var det Felicia Jastré Högberg som såg till att laget tog ledningen.

Sunnanå kvitterade till 3–3 sex minuter senare genom Klara Lindbäck.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Tindra Ivarsson Lidström återigen slog till och gjorde 4–3 för Jitex BK.

Det här var Jitex BK:s åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sunnanås nionde uddamålsförlust.

Det här betyder att Jitex BK ligger kvar på sjätte plats i tabellen.

I nästa match, lördag 8 november möter Jitex BK Mallbacken borta på Fryxellska skolan 15.00 medan Sunnanå spelar hemma mot Elfsborg 14.00.

Jitex BK–Sunnanå 4–3 (1–1)

Elitettan, Åbyvallen

Mål: 1–0 (3) Tindra Ivarsson Lidström, 1–1 (10) Wilma Dahlgren, 1–2 (62) Julia Forslund, 2–2 (66) Josefine Eklund, 3–2 (72) Felicia Jastré Högberg, 3–3 (78) Klara Lindbäck, 4–3 (90) Tindra Ivarsson Lidström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Jitex BK: 2-2-1

Sunnanå: 0-1-4

Nästa match:

Jitex BK: Mallbackens IF Sunne, borta, 8 november

Sunnanå: IF Elfsborg, hemma, 8 november