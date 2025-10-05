Fiaskosäsong för Team TG – som åker ur serien

Gefle segrade – 1–0 mot Team TG

Carlos Jacinto matchvinnare för Gefle

Team TG:s tionde raka förlust

Team TG har inte haft det lätt i Ettan norra herr. Efter matchen mot Gefle på hemmaplan står det klart att laget åker ur serien, efter ännu en tung förlust. Slutresultatet skrevs till 0–1 (0–1). Laget har bara tagit tre segrar den här säsongen.

Segermålet för Gefle stod Carlos Jacinto för efter två minuter.

I och med detta har Team TG tio förluster i rad.

Nordic United FC nästa för Gefle

Team TG har fem förluster och 4–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Gefle har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad. Det här var Team TG:s tionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Gefles fjärde uddamålsseger.

För Gefle gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i serien.

När lagen senast möttes vann Gefle IF FF med 1–0.

Söndag 12 oktober spelar Team TG borta mot FC Arlanda 14.00 och Gefle mot Nordic United FC hemma 16.00 på Gavlevallen.

Team TG–Gefle 0–1 (0–1)

Ettan norra herr, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (2) Carlos Jacinto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Team TG: 0-0-5

Gefle: 2-2-1

Nästa match:

Team TG: FC Arlanda, borta, 12 oktober

Gefle: Nordic United FC, hemma, 12 oktober