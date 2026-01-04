Fiorentina sänkte Cremonese – Moise Kean matchhjälte

Fiorentina vann med 1–0 mot Cremonese

Moise Kean avgjorde för Fiorentina

Cremoneses andra raka förlust

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Fiorentina vann med 1–0 (0–0) hemma mot Cremonese i Serie A.

Lazio nästa för Fiorentina

Fiorentina har två segrar och tre förluster och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Cremonese har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 2–4 i målskillnad.

Lagen möts igen 15 mars på Stadio Giovanni Zini.

Nästa motstånd för Fiorentina är Lazio. Lagen möts onsdag 7 januari 20.45 på Stadio Olimpico, Rome.

Fiorentina–Cremonese 1–0 (0–0)

Serie A, Artemio Franchi, Firenze

Mål: 1–0 (90) Moise Kean.

Varningar, Fiorentina: Dodo. Cremonese: Martin Payero, Warren Bondo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 2-0-3

Cremonese: 1-1-3

Nästa match:

Fiorentina: Lazio, borta, 7 januari 20.45