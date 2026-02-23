Fiorentina sänkte Pisa – Kean matchhjälte

Seger för Fiorentina med 1–0 mot Pisa

Moise Kean avgjorde för Fiorentina

Andra raka segern för Fiorentina

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Fiorentina vann med 1–0 (1–0) hemma mot Pisa i Serie A.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Fiorentina höll nollan.

Fiorentina–Pisa – mål för mål

Fiorentina har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pisa har en oavgjord och fyra förluster och 4–12 i målskillnad.

Nästa motstånd för Fiorentina är Udinese. Lagen möts måndag 2 mars 20.45 på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.

Fiorentina–Pisa 1–0 (1–0)

Serie A, Artemio Franchi, Firenze

Mål: 1–0 (13) Moise Kean.

Varningar, Fiorentina: Dodo, Giovanni Fabbian, Jacopo Fazzini. Pisa: Marius Marin, Antonio Caracciolo, Juan Cuadrado.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 2-1-2

Pisa: 0-1-4

Nästa match:

Fiorentina: Udinese, borta, 2 mars 20.45