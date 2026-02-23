Fiorentina sänkte Pisa – Kean matchhjälte
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Fiorentina med 1–0 mot Pisa
- Moise Kean avgjorde för Fiorentina
- Andra raka segern för Fiorentina
Målet i första halvleken blev matchavgörande när Fiorentina vann med 1–0 (1–0) hemma mot Pisa i Serie A.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Fiorentina höll nollan.
Fiorentina–Pisa – mål för mål
Fiorentina har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pisa har en oavgjord och fyra förluster och 4–12 i målskillnad.
Nästa motstånd för Fiorentina är Udinese. Lagen möts måndag 2 mars 20.45 på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.
Fiorentina–Pisa 1–0 (1–0)
Serie A, Artemio Franchi, Firenze
Mål: 1–0 (13) Moise Kean.
Varningar, Fiorentina: Dodo, Giovanni Fabbian, Jacopo Fazzini. Pisa: Marius Marin, Antonio Caracciolo, Juan Cuadrado.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Fiorentina: 2-1-2
Pisa: 0-1-4
Nästa match:
Fiorentina: Udinese, borta, 2 mars 20.45
Den här artikeln handlar om: