Fiorentina starkast till slut – vidare till åttondelsfinal

Seger för Fiorentina – 5–4 totalt

Tre mål för Jagiellonia utan svar

Fiorentina har vunnit 16-delsfinal i Conference League herr mot Jagiellonia. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 0–3 efter att Fiorentina avgjort den dramatiska matchen i förlängningen.

Bartosz Mazurek gjorde 1–0 till Jagiellonia i 23:e minuten. Bartosz Mazurek stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken.

Direkt efter pausen ökade Bartosz Mazurek Jagiellonias ledning som med målet fullbordade sitt hattrick. Reduceringen till 1–3 kom i 107:e minuten när Nicolo Fagioli slog till och gjorde mål för Fiorentina. Moise Kean såg till att Fiorentina reducerade igen i 114:e minuten. Jagiellonia ökade ledningen till 2–4 bara fyra minuter senare genom Jesus Imaz efter förarbete av Andy Pelmard. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Fiorentina–Jagiellonia 2–4 (2–1), 5–4 totalt

16-delsfinal i Conference League herr

Mål: 0–1 (23) Bartosz Mazurek, 0–2 (45) Bartosz Mazurek, 0–3 (49) Bartosz Mazurek, 1–3 (107) Nicolo Fagioli, 2–3 (114) Moise Kean, 2–4 (118) Jesus Imaz (Andy Pelmard).

Varningar, Fiorentina: Dodo, Pietro Comuzzo, Marin Pongracic, Paolo Vanoli. Jagiellonia: Taras Romanczuk, Bernardo Vital, Kamil Jozwiak, Alejandro Pozo, Samed Bazdar.