Fiorentina tog klar seger mot Rapid Wien

Fiorentina segrade – 3–0 mot Rapid Wien

Cher Ndour matchvinnare för Fiorentina

Andra raka segern för Fiorentina

Fiorentina startade bra i matchen mot Rapid Wien på bortaplan på torsdagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Conference League herr.

Det var andra raka för Fiorentina, efter 2–0-segern mot Sigma Olomouc i första matchen.

Rapid Wien–Fiorentina – mål för mål

Fiorentina fick en bra start på matchen när Cher Ndour nätade redan i nionde minuten. Direkt efter pausen ökade Edin Dzeko Fiorentinas ledning framspelad av Niccolo Fortini.

I 88:e minuten gjorde Albert Gudmundsson också 0–3 på pass av Eddy Kouadio.

Rapid Wien tar sig an Uni Craiova i nästa match hemma torsdag 6 november 21.00. Fiorentina möter samma dag 18.45 Mainz borta.

Rapid Wien–Fiorentina 0–3 (0–1)

Conference League herr, Allianz Stadion

Mål: 0–1 (9) Cher Ndour, 0–2 (48) Edin Dzeko (Niccolo Fortini), 0–3 (88) Albert Gudmundsson (Eddy Kouadio).

Varningar, Rapid Wien: Ercan Kara, Matthias Seidl. Fiorentina: Pietro Comuzzo.

Nästa match:

Rapid Wien: Universitatea Craiova 1948, hemma, 6 november

Fiorentina: FSV Mainz, borta, 6 november