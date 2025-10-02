Fiorentina tog kommandot från start mot Sigma Olomouc

Fiorentina-seger med 2–0 mot Sigma Olomouc

Roberto Piccoli avgjorde för Fiorentina

Fiorentina höll tätt bakåt

Fiorentina hade greppet från start i matchen i Conference League herr mot Sigma Olomouc på torsdagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 2–0 (1–0) hemma på Stadio Artemio Franchi.

Fiorentina–Sigma Olomouc – mål för mål

Fiorentina tog ledningen i 27:e minuten genom Roberto Piccoli. 2–0-målet kom på stopptid, när Cher Ndour slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Nästa motstånd för Fiorentina är Rapid Wien. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45 på Allianz Stadion.

Fiorentina–Sigma Olomouc 2–0 (1–0)

Conference League herr, Stadio Artemio Franchi

Mål: 1–0 (27) Roberto Piccoli, 2–0 (90) Cher Ndour.

Varningar, Fiorentina: Nicolo Fagioli, David De Gea, Cher Ndour. Sigma Olomouc: Tihomir Kostadinov.

Nästa match:

Fiorentina: SK Rapid Wien, borta, 23 oktober