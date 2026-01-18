Fiorentina vann på bortaplan mot Bologna

Fiorentina vann med 2–1 mot Bologna

Roberto Piccoli avgjorde för Fiorentina

Giovanni Fabbian nätade för Bologna

Fiorentina ledde med 2–0 i paus mot Bologna i söndagens match på bortaplan i Serie A. I andra halvlek kom Bologna närmare, men Fiorentina kunde hålla undan till seger 2–1.

Cagliari nästa för Fiorentina

Rolando Mandragora öppnade målskyttet redan i 19:e minuten och gav gästerna Fiorentina en tidig ledning. Roberto Piccoli stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken.

Reduceringen till 1–2 kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela när Giovanni Fabbian slog till och gjorde mål för Bologna. Men mer än så orkade Bologna inte med.

Bologna tar sig an Genoa i nästa match borta söndag 25 januari 15.00. Fiorentina möter Cagliari hemma lördag 24 januari 18.00.

Bologna–Fiorentina 1–2 (0–2)

Serie A, Stadio Renato Dell’Ara

Mål: 0–1 (19) Rolando Mandragora, 0–2 (45) Roberto Piccoli, 1–2 (88) Giovanni Fabbian.

Varningar, Bologna: Lewis Ferguson, Juan Miranda, Emil Holm.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 1-1-3

Fiorentina: 2-2-1

Nästa match:

Bologna: Genoa, borta, 25 januari 15.00

Fiorentina: Cagliari, hemma, 24 januari 18.00