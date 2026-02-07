Fjärde raka förlusten för Nantes – föll mot starka Lyon

Lyon segrade – 1–0 mot Nantes

Lyons sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Pavel Sulc matchvinnare för Lyon

På lördagen mötte Nantes Lyon på bortaplan i Ligue 1 herr. Lyon vann och har nu sex raka segrar medan Nantes har fyra raka förluster. Matchen slutade 0–1 (0–1).

Pavel Sulc stod för Lyons avgörande mål efter 25 minuter.

Lyon höll nu nollan för elfte gången den här säsongen.

Niza nästa för Lyon

För Lyon gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Nantes är på 16:e plats.

När lagen senast möttes vann Lyon med 3–0.

Nästa motstånd för Nantes är Monaco. Lagen möts fredag 13 februari 21.05 på Stade Louis II, Monaco.

Nantes–Lyon 0–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire

Mål: 0–1 (25) Pavel Sulc.

Varningar, Nantes: Matthis Abline, Kelvin Amian, Ali Yousef Musrati, Mohamed Kaba.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nantes: 1-0-4

Lyon: 5-0-0

Nästa match:

Nantes: AS Monaco, borta, 13 februari 21.05