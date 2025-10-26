FK Karlskrona vann på hemmaplan mot Motala
- FK Karlskrona vann med 4–0 mot Motala
- Andreas Blomqvist gjorde två mål för FK Karlskrona
- FK Karlskrona höll tätt bakåt
Det blev seger för FK Karlskrona på hemmaplan mot Motala i första matchen i kval till Ettan omgång 1 grupp 2 herr, med 4–0 (1–0).
Andreas Blomqvist tvåmålsskytt för FK Karlskrona
Andreas Blomqvist gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Jacob Andersson och Hampus Holgersson.
Motala tog hem lagens senaste möte, 2020, med 2–1 på Karlskrona IP A-plan.
