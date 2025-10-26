FK Karlskrona vann på hemmaplan mot Motala

FK Karlskrona vann med 4–0 mot Motala

Andreas Blomqvist gjorde två mål för FK Karlskrona

FK Karlskrona höll tätt bakåt

Det blev seger för FK Karlskrona på hemmaplan mot Motala i första matchen i kval till Ettan omgång 1 grupp 2 herr, med 4–0 (1–0).

Andreas Blomqvist gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Jacob Andersson och Hampus Holgersson.

Motala tog hem lagens senaste möte, 2020, med 2–1 på Karlskrona IP A-plan.