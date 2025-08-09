Foberg och Torstensson matchvinnare hemma mot Karlberg

Brage-seger med 2–1 mot Karlberg

Brages nionde seger för säsongen

Brage nu fjärde, Karlberg på 13:e plats

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Brage som vann matchen hemma mot Karlberg i division 1 norra dam på lördagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.

– Skönt att äntligen få vinna även fast jag tycker att vi inte kommer upp till vår nivå ändå denna match heller. Så vi får jobba på att försöka hitta tillbaka till vår identitet, skillnaden är denna match att vi ändå studsar upp i energi trots sent baklängesmål och kom tillbaka och gör ett fint avgörande 2–1 mål, kommenterade Brages tränare Fredrik Bengtsson.

Sollentuna nästa för Brage

Ella Foberg och Hanna Torstensson gjorde mål för Brage, och Andrea Zwinkels för Karlberg.

Det här var Brages femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Karlbergs sjunde uddamålsförlust.

Det här betyder att Brage ligger kvar på fjärde plats i tabellen, och Karlberg på 13:e plats.

I nästa omgång har Brage Sollentuna borta på Sollentunavallen, lördag 16 augusti 14.00. Karlberg spelar hemma mot Skellefteå söndag 17 augusti 14.00.