Folarin Balogun målskytt när Monaco förlorade

Seger för Lens med 4–1 mot Monaco

Lens femte seger på de senaste sex matcherna

Wesley Said tvåmålsskytt för Lens

Monaco förlorade mötet med Lens hemma med 1–4 (1–3) i Ligue 1 herr på lördagen.

Wesley Said med två mål för Lens

Lens tog ledningen i 21:a minuten genom Odsonne Edouard. Målet var Odsonne Edouards femte i Ligue 1 herr.

I 37:e minuten kvitterade Monaco när Folarin Balogun fick träff på straff.

Lens tog ledningen i slutminuterna av första halvlek genom Wesley Said.

Lens ökade ledningen till 1–3 bara fem minuter senare genom Mamadou Sangare.

På tilläggstid i första halvleken blev Monacos Folarin Balogun utvisad. Wesley Said slog till på nytt med en halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Lens.

För Monaco gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Lens är på andra plats. Så sent som den 1 november låg Lens på sjätte plats i tabellen.

Den 22 februari möts lagen återigen, då på Stade Bollaert-Delelis.

Nästa motstånd för Monaco är Rennes. Lagen möts lördag 22 november 19.00 på Roazhon Park.

Monaco–Lens 1–4 (1–3)

Ligue 1 herr, Stade Louis II

Mål: 0–1 (21) Odsonne Edouard, 1–1 (37) Folarin Balogun, 1–2 (40) Wesley Said, 1–3 (45) Mamadou Sangare, 1–4 (60) Wesley Said.

Varningar, Lens: Jonathan Gradit, Ruben Aguilar.

Utvisningar, Monaco: Folarin Balogun.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Monaco: 2-1-2

Lens: 4-0-1

Nästa match:

Monaco: Stade Rennais FC, borta, 22 november