Förlust för Augsburg mot Hoffenheim med 0–3
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Hoffenheim vann med 3–0 mot Augsburg
- Hoffenheims femte seger på de senaste sex matcherna
- Bazoumana Toure matchvinnare för Hoffenheim
Augsburg fick se sig besegrat av Hoffenheim borta i lördagens möte i Bundesliga. 3–0 (3–0) slutade matchen.
Borussia Dortmund nästa för Hoffenheim
Hoffenheim startade matchen bäst och tog ledningen när Bazoumana Toure nätade redan i 16:e minuten.
Hoffenheim ökade också ledningen till 2–0 i 26:e minuten när Wouter Burger slog till.
Hoffenheim ökade ledningen till 3–0 i 45:e minuten.
Den 11 april tar lagen sig an varandra igen, då på WWK ARENA.
Nästa motstånd för Augsburg är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 6 december 15.30 på WWK ARENA.
Hoffenheim–Augsburg 3–0 (3–0)
Bundesliga, PreZero Arena
Mål: 1–0 (16) Bazoumana Toure, 2–0 (26) Wouter Burger, 3–0 (45) Självmål.
Varningar, Hoffenheim: Max Moerstedt.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hoffenheim: 4-1-0
Augsburg: 1-0-4
Nästa match:
Augsburg: Bayer Leverkusen, hemma, 6 december
Den här artikeln handlar om: