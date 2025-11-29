Förlust för Augsburg mot Hoffenheim med 0–3

Hoffenheim vann med 3–0 mot Augsburg

Hoffenheims femte seger på de senaste sex matcherna

Bazoumana Toure matchvinnare för Hoffenheim

Augsburg fick se sig besegrat av Hoffenheim borta i lördagens möte i Bundesliga. 3–0 (3–0) slutade matchen.

Borussia Dortmund nästa för Hoffenheim

Hoffenheim startade matchen bäst och tog ledningen när Bazoumana Toure nätade redan i 16:e minuten.

Hoffenheim ökade också ledningen till 2–0 i 26:e minuten när Wouter Burger slog till.

Hoffenheim ökade ledningen till 3–0 i 45:e minuten.

Den 11 april tar lagen sig an varandra igen, då på WWK ARENA.

Nästa motstånd för Augsburg är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 6 december 15.30 på WWK ARENA.

Hoffenheim–Augsburg 3–0 (3–0)

Bundesliga, PreZero Arena

Mål: 1–0 (16) Bazoumana Toure, 2–0 (26) Wouter Burger, 3–0 (45) Självmål.

Varningar, Hoffenheim: Max Moerstedt.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hoffenheim: 4-1-0

Augsburg: 1-0-4

Nästa match:

Augsburg: Bayer Leverkusen, hemma, 6 december