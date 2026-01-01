Förlust för Blackburn mot Wrexham med 0–2

Wrexham vann med 2–0 mot Blackburn

Sam Smith matchvinnare för Wrexham

Tredje raka segern för Wrexham

Blackburn blev besegrade av Wrexham på hemmaplan i Championship, där matchen på torsdagen slutade 0–2 (0–2).

Det här var Wrexhams sjunde nolla den här säsongen.

Derby County nästa för Wrexham

Sam Smith slog till på pass av Matthew James redan i elfte minuten och gav Wrexham ledningen.

Wrexham gjorde 0–2 i 38:e minuten när Oliver Rathbone fick träff assisterad av Dan Scarr. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Wrexham med 2–0.

Blackburn har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wrexham har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 12–8 i målskillnad.

Nästa motstånd för Blackburn är Charlton. Lagen möts söndag 4 januari 16.00 på Ewood Park.

Blackburn–Wrexham 0–2 (0–2)

Championship, Ewood Park

Mål: 0–1 (11) Sam Smith (Matthew James), 0–2 (38) Oliver Rathbone (Dan Scarr).

Varningar, Blackburn: Sondre Tronstad, Todd Cantwell, Lewis Miller, Moussa Baradji. Wrexham: George Dobson, Sam Smith.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 1-2-2

Wrexham: 3-1-1

Nästa match:

Blackburn: Charlton Athletic, hemma, 4 januari 16.00