Förlust för Borussia Dortmund mot Tottenham med 0–2

Tottenham vann med 2–0 mot Borussia Dortmund

Cristian Romero avgjorde för Tottenham

Andra raka segern för Tottenham

Borussia Dortmund förlorade mot Tottenham borta i Champions League på Tottenham Hotspur Stadium. 2–0 (2–0) slutade matchen på tisdagen.

Det här var femte gången den här säsongen som Tottenhams målvakter höll nollan.

Tottenham–Borussia Dortmund – mål för mål

Tottenham startade matchen bäst och tog ledningen när Cristian Romero nätade redan i 14:e minuten. I den 24:e minuten fick Borussia Dortmunds Daniel Svensson rött kort. I 37:e minuten ökade också ledningen när Tottenham gjorde 2–0 genom Dominic Solanke framspelad av Wilson Odobert. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Tottenham med 2–0.

Tottenham har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 12–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borussia Dortmund har två vinster, en oavgjord och två förluster och 11–10 i målskillnad.

Det här betyder att Tottenham nu ligger på fjärde plats i tabellen och Borussia Dortmund är på tolfte plats. Så sent som den 19 januari låg Tottenham på elfte plats i tabellen.

Motståndare i sista omgången för Borussia Dortmund är Inter. Lagen möts onsdag 28 januari 21.00 på Signal Iduna Park.

Tottenham–Borussia Dortmund 2–0 (2–0)

Champions League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 1–0 (14) Cristian Romero, 2–0 (37) Dominic Solanke (Wilson Odobert).

Varningar, Tottenham: Archie Gray.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 3-1-1

Borussia Dortmund: 2-1-2

Nästa match:

Borussia Dortmund: Inter, hemma, 28 januari 21.00