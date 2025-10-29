Förlust för Genoa mot Cremonese med 0–2

Seger för Cremonese med 2–0 mot Genoa

Federico Bonazzoli med två mål för Cremonese

Andra förlusten i rad för Genoa

Genoa blev besegrade av Cremonese på hemmaplan i Serie A, där matchen på onsdagen slutade 0–2 (0–1).

Juventus nästa för Cremonese

Gästande Cremonese startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fyra minuter slog Federico Bonazzoli till. Direkt efter pausen ökade Federico Bonazzoli Cremoneses ledning. 0–2-målet blev matchens sista.

I tabellen innebär det här att Cremonese nu ligger på åttonde plats. Genoa är på 20:e och sista plats.

Den 15 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Genoa är Sassuolo. Lagen möts måndag 3 november 18.30.

Genoa–Cremonese 0–2 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (4) Federico Bonazzoli, 0–2 (49) Federico Bonazzoli.

Varningar, Genoa: Vitinha, Nicola Leali, Valentin Carboni. Cremonese: Tommaso Barbieri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Genoa: 0-1-4

Cremonese: 1-3-1

Nästa match:

Genoa: Sassuolo, borta, 3 november