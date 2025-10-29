Förlust för Genoa mot Cremonese med 0–2
- Seger för Cremonese med 2–0 mot Genoa
- Federico Bonazzoli med två mål för Cremonese
- Andra förlusten i rad för Genoa
Genoa blev besegrade av Cremonese på hemmaplan i Serie A, där matchen på onsdagen slutade 0–2 (0–1).
Juventus nästa för Cremonese
Gästande Cremonese startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fyra minuter slog Federico Bonazzoli till. Direkt efter pausen ökade Federico Bonazzoli Cremoneses ledning. 0–2-målet blev matchens sista.
I tabellen innebär det här att Cremonese nu ligger på åttonde plats. Genoa är på 20:e och sista plats.
Den 15 februari spelar lagen mot varandra på nytt.
Nästa motstånd för Genoa är Sassuolo. Lagen möts måndag 3 november 18.30.
Genoa–Cremonese 0–2 (0–1)
Serie A
Mål: 0–1 (4) Federico Bonazzoli, 0–2 (49) Federico Bonazzoli.
Varningar, Genoa: Vitinha, Nicola Leali, Valentin Carboni. Cremonese: Tommaso Barbieri.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Genoa: 0-1-4
Cremonese: 1-3-1
Nästa match:
Genoa: Sassuolo, borta, 3 november
