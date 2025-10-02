Förlust för Legia Warsawa mot Samsunspor med 0–1

Samsunspor vann med 1–0 mot Legia Warsawa

Anthony Musaba avgjorde för Samsunspor

Samsunspor höll tätt bakåt

Legia Warsawa räckte inte till mot Samsunspor på hemmaplan i Conference League herr. Matchen på torsdagen slutade 1–0 (1–0) till Samsunspor.

Anthony Musaba blev matchhjälte efter tio minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Dynamo Kiev nästa för Samsunspor

Nästa motstånd för Legia Warsawa är Shaktar Donetsk. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45 på Henryk-Reyman-Stadium.

Legia Warsawa–Samsunspor 0–1 (0–1)

Conference League herr, Municipal Stadium of Marshal Jozef Pilsudski

Mål: 0–1 (10) Anthony Musaba.

Varningar, Legia Warsawa: Artur Jedrzejczyk, Rafal Augustyniak, Radovan Pankov. Samsunspor: Rick Van Drongelen, Yunus Emre Cift, Celil Yuksel, Toni Borevkovic.

Nästa match:

Legia Warsawa: FC Shakhtar Donetsk, borta, 23 oktober