Förlust för Legia Warsawa mot Samsunspor med 0–1
- Samsunspor vann med 1–0 mot Legia Warsawa
- Anthony Musaba avgjorde för Samsunspor
- Samsunspor höll tätt bakåt
Legia Warsawa räckte inte till mot Samsunspor på hemmaplan i Conference League herr. Matchen på torsdagen slutade 1–0 (1–0) till Samsunspor.
Anthony Musaba blev matchhjälte efter tio minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Dynamo Kiev nästa för Samsunspor
Nästa motstånd för Legia Warsawa är Shaktar Donetsk. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45 på Henryk-Reyman-Stadium.
Legia Warsawa–Samsunspor 0–1 (0–1)
Conference League herr, Municipal Stadium of Marshal Jozef Pilsudski
Mål: 0–1 (10) Anthony Musaba.
Varningar, Legia Warsawa: Artur Jedrzejczyk, Rafal Augustyniak, Radovan Pankov. Samsunspor: Rick Van Drongelen, Yunus Emre Cift, Celil Yuksel, Toni Borevkovic.
Nästa match:
Legia Warsawa: FC Shakhtar Donetsk, borta, 23 oktober
