Förlust för Mönchengladbach mot Eintracht Frankfurt med 4–6

Eintracht Frankfurt vann med 6–4 mot Mönchengladbach

Robin Koch tvåmålsskytt för Eintracht Frankfurt

Can Uzun matchvinnare för Eintracht Frankfurt

Mönchengladbach förlorade på hemmaplan i Bundesliga mot Eintracht Frankfurt, med 4–6 (0–5).

Eintracht Frankfurt startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Robin Koch gjorde målet, redan i elfte minuten.

Eintracht Frankfurt ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Ansgar Knauff, i 15:e minuten.

Eintracht Frankfurt gjorde också 0–3 i 35:e minuten, genom Jonathan Burkardt framspelad av Can Uzun.

Eintracht Frankfurt ökade ledningen till 0–4 i 39:e minuten, när Fares Chaibi hittade rätt på pass av Ritsu Doan.

Eintracht Frankfurt ökade ledningen på nytt, till 0–5, bara sex minuter senare genom Can Uzun. Målet var Can Uzuns femte i Bundesliga.

Direkt efter pausen ökade Robin Koch Eintracht Frankfurts ledning.

I 72:a minuten reducerade Jens Castrop för Mönchengladbach på pass av Joe Scally.

I 78:e minuten reducerade Mönchengladbachs Haris Tabakovic på nytt framspelad av Luca Netz.

Mönchengladbach reducerade igen i 83:e minuten genom Yannick Engelhardt.

Mönchengladbach reducerade igen i 90:e minuten genom Grant Leon Ranos. Det fastställde slutresultatet till 4–6.

För Mönchengladbach gör resultatet att laget nu ligger på 18:e och sista plats i tabellen medan Eintracht Frankfurt är på fjärde plats.

Den 14 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Deutsche Bank Park.

Nästa motstånd för Mönchengladbach är Freiburg. Lagen möts söndag 5 oktober 19.30 på Borussia-Park.

Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt 4–6 (0–5)

Bundesliga, Borussia-Park

Mål: 0–1 (11) Robin Koch, 0–2 (15) Ansgar Knauff, 0–3 (35) Jonathan Burkardt (Can Uzun), 0–4 (39) Fares Chaibi (Ritsu Doan), 0–5 (45) Can Uzun, 0–6 (47) Robin Koch, 1–6 (72) Jens Castrop (Joe Scally), 2–6 (78) Haris Tabakovic (Luca Netz), 3–6 (83) Yannick Engelhardt, 4–6 (90) Grant Leon Ranos.

Varningar, Mönchengladbach: Kevin Diks. Eintracht Frankfurt: Ansgar Knauff, Aurele Amenda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mönchengladbach: 0-2-3

Eintracht Frankfurt: 3-0-2

Nästa match:

Mönchengladbach: SC Freiburg, hemma, 5 oktober