Förlust för Nottingham Forest trots mål av Dan Ndoye och Chris Wood

Seger för Midtjylland med 3–2 mot Nottingham Forest

Valdemar Byskov Andreasen avgjorde för Midtjylland

Andra raka segern för Midtjylland

Nottingham Forest räckte inte till mot Midtjylland på hemmaplan i Europa League. Matchen på torsdagen slutade 3–2 (2–1) till Midtjylland.

Maccabi Tel Aviv nästa för Midtjylland

Midtjylland gjorde första målet när Ousmane Diao gjorde målet redan i 18:e minuten.

Nottingham Forest kvitterade till 1–1 i 22:a minuten genom Dan Ndoye.

Midtjylland tog ledningen bara två minuter senare genom Mads Bech Sorensen. 1–3-målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när Valdemar Byskov Andreasen slog till och gjorde mål.

Reduceringen till 2–3 för Nottingham Forest kom direkt därefter när Chris Wood på övertid gjorde mål på straff. Fler mål än så blev det inte för Nottingham Forest.

För hemmalaget betyder resultatet 25:e plats i tabellen. Midtjylland är på andra plats.

Nästa motstånd för Nottingham Forest är Porto. Lagen möts torsdag 23 oktober 21.00 på City Ground.

Nottingham Forest–Midtjylland 2–3 (1–2)

Europa League, City Ground

Mål: 0–1 (18) Ousmane Diao, 1–1 (22) Dan Ndoye, 1–2 (24) Mads Bech Sorensen, 1–3 (88) Valdemar Byskov Andreasen, 2–3 (90) Chris Wood.

Varningar, Nottingham Forest: Morgan Gibbs-White, Morato, Igor Jesus. Midtjylland: Ousmane Diao, Kevin Mbabu.

Nästa match:

Nottingham Forest: FC Porto, hemma, 23 oktober