Förlust för Röda Stjärnan mot Braga med 0–2

Braga-seger med 2–0 mot Röda Stjärnan

Fran Navarro avgjorde för Braga

Tredje raka segern för Braga

Bortalaget Röda Stjärnan fick se sig besegrat av Braga i torsdagens möte i Europa League. 2–0 (1–0) slutade matchen.

Braga–Röda Stjärnan – mål för mål

Braga tog ledningen i 22:a minuten genom Fran Navarro. Det dröjde till den 72:a minuten innan Mario Dorgeles ökade ledningen på pass av Ricardo Horta. 2–0-målet blev matchens sista.

Braga och Röda Stjärnan delade på poängen, 1–1, senast lagen möttes, på Estádio Municipal de Braga.

Nästa motstånd för Röda Stjärnan är Lille. Lagen möts torsdag 6 november 18.45.

Braga–Röda Stjärnan 2–0 (1–0)

Europa League, Braga Municipal

Mål: 1–0 (22) Fran Navarro, 2–0 (72) Mario Dorgeles (Ricardo Horta).

Varningar, Röda Stjärnan: Mirko Ivanic.

Nästa match:

Röda Stjärnan: LOSC Lille, hemma, 6 november