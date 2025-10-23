Förlust för Röda Stjärnan mot Braga med 0–2
- Braga-seger med 2–0 mot Röda Stjärnan
- Fran Navarro avgjorde för Braga
- Tredje raka segern för Braga
Bortalaget Röda Stjärnan fick se sig besegrat av Braga i torsdagens möte i Europa League. 2–0 (1–0) slutade matchen.
Braga–Röda Stjärnan – mål för mål
Braga tog ledningen i 22:a minuten genom Fran Navarro. Det dröjde till den 72:a minuten innan Mario Dorgeles ökade ledningen på pass av Ricardo Horta. 2–0-målet blev matchens sista.
Braga och Röda Stjärnan delade på poängen, 1–1, senast lagen möttes, på Estádio Municipal de Braga.
Nästa motstånd för Röda Stjärnan är Lille. Lagen möts torsdag 6 november 18.45.
Braga–Röda Stjärnan 2–0 (1–0)
Europa League, Braga Municipal
Mål: 1–0 (22) Fran Navarro, 2–0 (72) Mario Dorgeles (Ricardo Horta).
Varningar, Röda Stjärnan: Mirko Ivanic.
Nästa match:
Röda Stjärnan: LOSC Lille, hemma, 6 november
