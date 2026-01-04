Förlust för Santa Clara mot Porto på hemmaplan

Porto segrade – 1–0 mot Santa Clara

Portos nionde seger på de senaste tio matcherna

Samuel Aghehowa avgjorde för Porto

Santa Clara förlorade mot Porto hemma i Primeira Liga herr på Estadio do Sao Miguel. 0–1 (0–0) slutade matchen på söndagen.

Samuel Aghehowa blev matchhjälte efter 50 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Porto höll nu nollan för 13:e gången den här säsongen.

Guimaraes nästa för Porto

Santa Clara har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 2–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Porto har fem vinster och 11–1 i målskillnad.

Santa Clara ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen medan Porto leder serien. Santa Clara har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 6 december låg laget på tionde plats.

Lagen möts på nytt på Estadio do Dragao den 17 maj.

Nästa motstånd för Santa Clara är Nacional. Lagen möts söndag 11 januari 17.30 på Estadio da Madeira.

Santa Clara–Porto 0–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio do Sao Miguel

Mål: 0–1 (50) Samuel Aghehowa.

Varningar, Santa Clara: Vinicius, Jose Tavares. Porto: Alan Varela, Alberto Costa, Jan Bednarek, Pablo Rosario.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Santa Clara: 1-2-2

Porto: 5-0-0

Nästa match:

Santa Clara: CD Nacional Funchal, borta, 11 januari 17.30